Как на Смоленщине привлекают кадры для медучреждений?

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Её стараются решать как с помощью федеральных программ («Земский доктор» и «Земский фельдшер»), позволяющих заинтересовать участников финансово, так и региональных механизмов. В том числе за счёт целевой подготовки студентов.

В том, как это работает на местах и к каким результатам приводит, мог убедиться губернатор Алексей Островский во время посещения Рославльской ЦРБ. Глава региона проинспектировал состояние материально-технической базы больницы, пообщался с молодыми врачами и поделился итогами визита.

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Сегодня в больнице продолжается реконструкция. Не так давно здесь закончили ремонт хирургического корпуса и приступили к ремонту корпуса инфекционного.

Кроме того, ЦРБ за счёт федеральных средств получила собственную кислородную станцию. Она способна вырабатывать более тысячи литров кислорода в минуту. Это позволит полностью закрыть потребность хирургического и инфекционного корпусов, исключив тем самым риск нехватки медицинского кислорода в условиях возможного роста случаев с тяжёлой формой COVID-19.

«Обратил внимание на неудовлетворительное качество дорожного покрытия на территории больницы. Это не дело. Поручил главе района Валерию Ильину совместно с профильными чиновниками оперативно подготовить смету на комплексный ремонт, предусматривающий оборудование автостоянки, разворотных площадок и пешеходных зон, для последующей проработки источников финансирования с тем, чтобы в следующем дорожно-ремонтном сезоне этот проблемный вопрос закрыть, — рассказал о принятом решении губернатор.

Большое подспорье

Также глава региона пообщался с молодыми врачами, которые пришли на работу в ЦРБ после целевого обучения. Отметим, что студенты — целевики должны отработать в учреждении здравоохранения, с которым они заключили договор, не менее трёх лет.

На данный момент в районной больнице трудятся 102 врача и 470 средних медицинских работников. Совсем скоро в большую и дружную семью медиков вольются молодые кадры.

«Сейчас по договорам о целевом обучении, заключённым Рославльской ЦРБ, высшее образование получают 42 студента-медика. В ближайшие годы они пополнят коллектив учреждения. И это, конечно, станет большим подспорьем для их будущих коллег, а главное, для пациентов. За несколько последних лет по данной программе в больницу пришли на работу 5 врачей. В этом году после окончания целевой ординатуры ожидаем ещё двоих узкопрофильных специалистов», — поделился губернатор.

Жильё для врача

Врачам же, которые прошли целевое обучение и приехали работать в ЦРБ, за счёт средств областного бюджета выплачивается единовременное денежное пособие в размере 200 тысяч рублей, а также предоставляется денежная компенсация за наём жилых помещений. Кроме этого, администрация района по договору безвозмездного пользования предоставила 14 квартир для медперсонала.

«Жилищный вопрос — один из наиважнейших, чтобы не только привлечь, но и закрепить молодых специалистов после их отработки по специальности», — подчеркнул Алексей Островский.

Он напомнил, что сегодня в Сычёвке завершается строительство многоквартирного дома для медработников. И несколько выпускников СГМУ уже изъявили желание поехать на работу в Сычёвскую ЦРБ на таких условиях. Не исключено, что в недалёком будущем аналогичный проект будет реализован и в Рославльском районе.

«Дал указание главе района совместно с профильным департаментом проработать вопрос строительства аналогичного дома в райцентре, в максимальной близости от больницы, чтобы врачам было удобно добираться до места работы. Если сможем распространить такой опыт на весь регион, это, безусловно, поможет нам привлечь необходимых узкопрофильных специалистов в областные учреждения здравоохранения. Работаем в этом направлении», — подвёл итоги визита Алексей Островский.