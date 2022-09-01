Сотрудники МЧС провели масштабную акцию в центральном парке Смоленска. Фото: пресс-служба администрации города.

Сотрудники МЧС подготовили для смолян насыщенную и интересную программу в рамках ежегодной акции «Мы первыми приходим на помощь!». Спасатели продемонстрировали различные способы тушения пожаров, приемы эвакуации пострадавших и проведение спасательной операции на воде.

Фото: пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, на территории парка была организована выставка пожарной техники, оборудования и вооружения, плавсредств, взрывоопасных предметов. Кульминацией праздника стало незабываемое шоу «танцующих» фонтанов.

Фото: пресс-служба администрации города.

Кроме того, все желающие смогли попробовать свои силы в роли пожарных и спасателей, примерить боевую одежду, поучаствовать в конкурсах и эстафетах.

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