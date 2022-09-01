В День знаний железнодорожники провели для школьников Смоленской области открытые уроки безопасности

Фото: пресс-служба МЖД.

В День знаний железнодорожники провели для школьников Смоленской области открытые уроки по правилам безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре.

В начале нового учебного года работники магистрали традиционно усиливают профилактическую работу среди учащихся и студентов. Особое внимание уделяется тем образовательным учреждениям, которые расположены в непосредственной близости от железной дороги.

Так, 1 сентября учащихся школы № 18 поселка Гнездово, в рамках акции «Безопасный транспорт», которая проходит на МЖД с 1 по 10 сентября, на обновленном пешеходном переходе через железнодорожные пути, встречали железнодорожники и сотрудники транспортной полиции, напоминали детям и их родителям о правилах безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре и вручали тематические сувениры и красочные информационные буклеты.

Фото: пресс-служба МЖД.

Для учеников школы № 23 города Смоленска была организована экскурсия в эксплуатационное локомотивное депо Смоленск – Сортировочный, где ребятам рассказали о необходимости неукоснительного соблюдения правил нахождения на объектах железнодорожной инфраструктуры. Затем на специальном тренажере, имитирующем кабину тепловоза, каждый из участников экскурсии смог почувствовать себя в роли машиниста.

Всего открытые уроки безопасности проведены в 10 школах Смоленской области.

Московская железная дорога призывает педагогов и родителей постоянно проводить с детьми разъяснительные беседы о правилах безопасного нахождения на объектах железнодорожного транспорта.

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