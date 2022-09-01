На строительство очистных сооружений в смоленском райцентре планируют направить 30 млн рублей. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В 2021 году в соответствии с поручением губернатора Алексея Островского была разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение госэкспертизы на строительство очистных сооружений в поселке Холм-Жирковский. На реализацию проекта потребуется более 30 миллионов рублей.

Как сообщил глава региона на своей странице в соцсетях, 15 миллионов рублей выделят из средств областного бюджета. Что касается оставшейся суммы, рассматривается возможность привлечения федерального финансирования – этот вопрос губернатор обсудил с заместителем Председателя Государственной Думы Сергеем Неверовым, который курирует в высшем законодательном органе страны, в том числе, Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

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