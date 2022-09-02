Кратковременные дожди ожидаются в Смоленской области 2 сентября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

2 сентября в Смоленске и области будет облачно с прояснениями. Согласно прогнозам смоленского ЦГМС, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер подует западный, его скорость будет достигать 7-12 м/с. Днём порывы ветра до 16 м/с.

Температура воздуха по области: +10°C…+15°C.

В Смоленске: +12°C…+14°C.

Атмосферное давление 739 мм рт. столба, будет слабо расти.

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