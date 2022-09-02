В Хиславичах мужчина до смерти избил знакомого из-за долгов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель смоленского райцентра подозревается в убийстве 44-летнего мужчины. Тело погибшего нашли в квартире дома по улице Берестнева в Хиславичах. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате травмы грудной клетки и живота.

Следствием установлено, что 28 августа подозреваемый пришёл домой к своему знакомому, чтобы в очередной раз потребовать у него деньги, которые ранее дал ему в долг. Когда хозяин квартиры ответил, что деньги не вернёт, гость разозлился и начал избивать его руками и ногами, после чего ушёл. Спустя два дня пострадавший скончался от полученных травм.

По информации регионального УМВД, полицейские опросили соседей и знакомых погибшего и установили личность подозреваемого – ранее судимого 50-летнего местного жителя.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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