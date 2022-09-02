Алексей Островский потребовал устранить провал асфальта на улице Генерала Трошева в Смоленске. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

После многочисленных жалоб смолян на повреждения асфальта в Соловьиной роще губернатор Алексей Островский потребовал от главы города принять оперативные меры, обратив пристальное внимание на качество ремонта.

Речь идёт о недавно отремонтированной улице Генерала Трошева. Жителей микрорайона возмутил провал асфальта на проезжей части, образовавшийся сразу после проведения работ.

– Если проблему не устранить в кратчайшие сроки, ее масштабы увеличатся, создавая не просто неудобства для горожан, но и вполне реальную опасность для участников дорожного движения, – отметил глава региона на своей странице в соцсетях.

По итогам комиссионного выезда был выявлен ряд нарушений при укладке подрядчиком верхнего слоя асфальта. Несмотря на это, необходимые работы по устранению недостатков до сих пор не выполнены. По словам Алексея Островского, действия, которые предпринимают городские службы, явно недостаточны, и проблему нужно решить как можно быстрее.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске временно прекратят движение троллейбусов по улице Кирова. Ограничение связано с капитальным ремонтом дороги.