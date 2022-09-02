«Квадра» потратит около 8 млн рублей на капремонт теплосети по улице Рыленкова в Смоленске

«Квадра» потратит около 8 млн рублей на капремонт теплосети по улице Рыленкова. Фото: пресс-служба ПАО «Квадра».

Порядка 8 миллионов рублей планируется потратить на капитальный ремонт участка теплосети по улице Рыленкова – рядом с трамвайным кольцом.

Как сообщили в ПАО «Квадра», специалисты заменят 500 метров изношенных труб диаметром 250 мм на новые стальные, покрытые антикоррозийным составом и теплоизоляционными матами. На данный момент смонтирована большая часть трубопроводов.

Теплосеть в этом районе отработала более 20 лет. За это время на участке было выявлено большое количество повреждений.

Отмечается, что капитальный ремонт повысит надежность теплоснабжения 6 социальных объектов в Промышленном районе города.

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