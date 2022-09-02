Детей и педагогов обновленного лицея им. Кирилла и Мефодия в Смоленске поздравил Игорь Ляхов

Фото: smolensk.er.ru.

Лицей имени Кирилла и Мефодия один из ведущих в регионе, в этом году он вошел в список лучших в стране. Здесь учатся почти 500 детей с восьмого по одиннадцатый класс из Смоленска и районов области, которые предварительно прошли серьезные вступительные экзамены. Обучение здесь идет по четырем профилям: физико-математический, естественно-научный, гуманитарный и социально-экономический.

«Прошлый год нам дал великолепные результаты. Мы выпустили 25 золотых медалистов. Все выпускники получили высокие баллы по ЕГЭ. Из 112 человек 110 поступили в ведущие вузы России. Двое выпускников продолжат обучение за границей», – рассказала директор лицея Ольга Иванова.

Фото: smolensk.er.ru.

В этом году ученики смогут готовиться к экзаменам в более комфортных условиях - лицей попал в программу капремонта школ. Подход комплексный – за два года обновят как учебный кoрпус, так и oбщежитие. Модернизация предполагает ремонт фасада и кровли, фундамента и системы вoдoпрoвoда, канализации, oтoпления и электросети, а также замену oкон и дверей.

В День знаний около обновленного учебного корпуса - здесь заменили крышу и обновили фасад - состоялась торжественная линейка. Учеников поздравил руководитель смоленских единороссов, председатель облдумы Игорь Ляхов:

«Дорогие ребята! Желаю вам сохранить уровень тех побед, которые осуществили ваши предшественники. Помните, что самое главное в жизни – это время, а время в молодости в два раза дороже, чем в зрелости. Вы можете многое изменить в положительную сторону, совершенствовать себя умственно и физически. В лицее созданы для этого все возможности. В добрый путь! Успехов, трудолюбия в учебе и мирного неба над головой».

Напомним, полное обновление школ в регионах страны - одно из ключевых направлений Народной программы «Единой России». В этом году на Смоленщине в федеральную программу попало пять учреждений образования.