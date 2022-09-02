День знаний в Смоленске отпраздновали концертом и файер-шоу. Фото: пресс-служба администрации города.

Насыщенная праздничная программа ждала смолян и гостей города в Лопатинском саду. Для присутствующих выступили артисты местных танцевальных коллективов, ходулисты, аниматоры и ростовые куклы.

Фото: пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города.

Популярные хиты для гостей исполнила кавер-группа «Кабачки», а кульминацией праздника стала зрелищная огненная шоу-программа от клуба «BF-show». В пресс-службе города отметили, что выступление укротителей огня вызывало бурю эмоций у взрослых и детей.

Фото: пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города.

Ранее «КП» писала, что сотрудники МЧС провели масштабную акцию в центральном парке Смоленска. Мероприятие состоялось на Массовом поле в «Лопатинском саду».