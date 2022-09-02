Алексей Островский отреагировал на жалобы дольщиков дома на улице Шевченко в Смоленске. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский отреагировал на многочисленные жалобы дольщиков жилого комплекса «Шевченко-Будённого». Его застройщик, ООО СЗ «Высота Смоленск», задерживает сдачу 4-й и 5-й секции дома №6 по улице Шевченко. Первые три секции были сданы с более чем годовой задержкой.

Собственники опасаются, что застройщик не успеет завершить строительство в конце 2022 года, и фактическая сдача квартир будет снова перенесена на неопределённый срок. Пока купившие там жилье граждане вынуждены проживать на съёмных квартирах.

– Потребовал от Департамента государственного строительного и технического надзора Смоленской области взять данную проблему под контроль, провести тщательную проверку на объекте и обязать застройщика активизировать строительство для сдачи объекта в срок. Без проволочек. Чтобы люди получили документы до конца года! – написал Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Помимо этого, глава региона поручил своему заместителю Дмитрию Шалаеву в ближайшее время вместе с профильной комиссией дополнительно проинспектировать процесс строительства объекта и доложить о результатах проверки.

Ранее «КП» писала, что Алексей Островский потребовал устранить провал асфальта на улице Генерала Трошева в Смоленске. Губернатор провел оперативное совещание с мэром города Андреем Борисовым.