Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 2 сентября: 318 человек заразились за сутки

За последние сутки в регионе выявили 318 новых случаев заражения COVID-19. Фото: Олег ЗОЛОТО

За последние сутки в регионе выявили 318 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших составляет 137 048.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Всего 3 101 человек погибли с начала пандемии. Успешно справились с болезнью и выписались 130 745 жителя региона. Количество госпитализированных за сутки составило 10 человек.

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