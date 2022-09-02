Кубок Федерации по спортивной Мотоджимхане состоится в центре Смоленска. Фото: пресс-служба администрации города.

В субботу, 3 сентября, на центральной площади Смоленска состоится Кубок Федерации по спортивной Мотоджимхане. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, участники на мотоциклах посоревнуются на самое быстрое маневрирование между искусственными препятствиями.

В центре города соберутся мотоциклисты из России и Беларуси, чтобы побороться за звание лучшего в этом сезоне. Всех участников разделят на категории в зависимости от типа мотоцикла и уровню подготовки спортсмена. Мотоциклистам предстоит выполнить змейку, разворот, стоп-линию, объехать препятствия и показать лучшее время.

Посетителей мероприятия ждет следующая программа:

10:10 - 10:20 - Брифинг

10:20 - 11:00 - Изучение трассы

11:00 - 16:00 - Заезды участников

16:00 - 16:15 - Определение топ 10 участников и конкурсы

16:15 - 17:00 - Заезды категории Абсолют

17:00 - 17:30 - Подведение итогов, конкурсы

17:30 - 18:00 - Награждение победителей и фото желающих со спортсменами

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