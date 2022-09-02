Смолян предупреждают о заморозках с 3 по 5 сентября. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

По информации Смоленского ЦГМС в ночные и утренние часы 3-5 сентября местами по области ожидаются заморозки с температурой -2°С…0°С.

В субботу, 3 сентября, на территории Смоленской области температура воздуха: +13°С …+18°С.

В Смоленске: +15°С …+17°С.

В течение суток осадков не прогнозируется, будет переменная облачность. Ночью и утром местами возможен слабый туман.

Ветер подует западный, северо-западный, ночью его скорость составит 2-7 м/с, а днем может достигать 5-10 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт. столба, будет расти.

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