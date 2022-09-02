Смоленские энергетики показали готовность к ликвидации последствий непогоды

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В конце августа 2022 года прошли учения по отработке мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций на объектах электросетевого комплекса «Смоленскэнерго» на территории Смоленской области, сообщает пресс-служба компании.

Перед участниками была поставлена задача продемонстрировать практические навыки оперативного устранения массовых технологических нарушений, вызванных стихией, умение блокировать развитие аварий, принимать правильные решения в сложной обстановке в условиях ограниченного времени.

В ходе проведения этапов учений проверена готовность структурных подразделений филиала «Смоленскэнерго» к передислокации мобильных подразделений в места проведения аварийно-восстановительных работ, отработаны практические навыки оперативного персонала и аварийно-ремонтных бригад по локализации и ликвидации технологических нарушений, восстановлению электроснабжения потребителей по резервным схемам и с помощью РИСЭ, проведена проверка выполнения регламентов обмена информацией. Особое внимание уделили оценке эффективности взаимодействия участников при организации аварийно-восстановительных работ.

«Считаю, что учения прошли на должном уровне. Они показали, что участники готовы оперативно принимать решения для устранения аварийных ситуаций. На практике было отработано взаимодействие персонала с подразделениями ЖКХ, МЧС, органами местного самоуправления и государственной власти, методы безопасного производства работ в нестандартных и затрудненных условиях. В ходе подведения итогов обозначены возможности для совершенствования механизмов оперативного реагирования», – отметил заместитель генерального директора – директор «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин.