«Смоленскавтодор» ремонтирует Старую Смоленскую дорогу.

В Кардымовском, Ярцевском и Дорогобужском районах ремонтируют 13,8 км Старой Смоленской дороги.

В рамках работ «Смоленскавтодор» выполнил фрезерование и уложил выравнивающий слой асфальта. В настоящее время ведется устройство верхнего слоя покрытия, укрепление обочин и обустройство дороги.

Еще один участок дороги Смоленск-Вязьма протяженностью 2,8 км ремонтируют в Вяземском районе. Как рассказали в пресс-службе организации, здесь работы проходят рядом с Вязьмой в направлении деревни Семлево.

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