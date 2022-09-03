Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 3 сентября: «плюс» 269 новых случаев заражения

За сутки выявлено 269 новых случаев. Фото: Иван МАКЕЕВ

По состоянию на 3 сентября на территории Смоленской области зарегистрировано 137 317 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За сутки выявлено 269 новых случаев.

Количество выздоровевших смолян на текущий момент – 130 978 человек. Также в регионе зафиксирован 3 101 случай с летальным исходом.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Продолжается вакцинация смолян от новой коронавирусной инфекции. В общей сложности в регионе первым компонентом вакцины привиты 555 112 смолян, 508 712 жителей полностью завершили вакцинацию.

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