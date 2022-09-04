Соревнования мотоциклистов прошли в центре Смоленска. Фото: пресс-служба администрации города.

На площади Ленина состоялись масштабные соревнования мотоциклистов. Участники выполняли змейку, разворот, стоп-линию, объезжали препятствия на лучшее время.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, побороться за звание лучшего в этом сезоне приехали спортсмены из России и Беларуси.

Читай также: День знаний в Смоленске отпраздновали концертом и файер-шоу. Праздничные мероприятия прошли в центральном парке города.