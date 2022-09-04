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Общество4 сентября 2022 5:05

Соревнования мотоциклистов прошли в центре Смоленска

В Кубке Федерации по Мотоджимхане приняли участие лучшие спортсмены из России и Беларуси
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Соревнования мотоциклистов прошли в центре Смоленска. Фото: пресс-служба администрации города.

Соревнования мотоциклистов прошли в центре Смоленска. Фото: пресс-служба администрации города.

На площади Ленина состоялись масштабные соревнования мотоциклистов. Участники выполняли змейку, разворот, стоп-линию, объезжали препятствия на лучшее время.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, побороться за звание лучшего в этом сезоне приехали спортсмены из России и Беларуси.

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