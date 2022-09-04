Автомобиль «ВАЗ» загорелся на ходу в Новодугинском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Утром 3 сентября на въезде в деревню Бурцево Новодугинского района на ходу загорелся автомобиль «ВАЗ» 2001 года выпуска. Владелец машины заметил возгорание и попытался потушить огонь подручными средствами, однако пламя быстро распространилось по всему транспортному средству. Мужчина вызвал на помощь пожарных.

Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали возгорание, но автомобиль сгорел полностью. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, возможной причиной случившегося могла стать техническая неисправность.

Ранее «КП» писала, что жесткое ДТП с лосем произошло в Смоленской области. Водитель скончался на месте происшествия.