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Здоровье4 сентября 2022 9:06

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 4 сентября: 279 человек заразились за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 4 сентября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
За последние сутки на территории Смоленской области выявлено 279 новых случаев заражения COVID-19.

За последние сутки на территории Смоленской области выявлено 279 новых случаев заражения COVID-19.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За последние сутки на территории Смоленской области выявлено 279 новых случаев заражения COVID-19. В общей сумме число заболевших смолян достигло 137 596 с начала пандемии.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

За сутки выздоровели 202 человека. Всего зафиксировано 3 101 случай с летальным исходом. Госпитализировали 13 человек.

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