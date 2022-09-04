Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 4 сентября: 279 человек заразились за сутки

За последние сутки на территории Смоленской области выявлено 279 новых случаев заражения COVID-19.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
За последние сутки на территории Смоленской области выявлено 279 новых случаев заражения COVID-19. В общей сумме число заболевших смолян достигло 137 596 с начала пандемии.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
За сутки выздоровели 202 человека. Всего зафиксировано 3 101 случай с летальным исходом. Госпитализировали 13 человек.
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