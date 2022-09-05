Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 сентября 2022 4:54

В Смоленске до 18 сентября перекроют улицу Докучаева

«Квадра» проведёт аварийный ремонт теплосетей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске до 18 сентября перекроют улицу Докучаева. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В Смоленске до 18 сентября перекроют улицу Докучаева. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

С 5 по 18 сентября ржу Смоленске будет прекращено движение транспорта на участке от дома 1 до дома 5 по улице Докучаева. Об этом сообщили в администрации города.

Прекращение движения связано с аварийным ремонтом магистральных теплосетей ПАО «Квадра».

Читай также: «Смоленскавтодор» ремонтирует Старую Смоленскую дорогу. В этом году по нацпроекту приводят в порядок сразу два участка автодороги Смоленск-Вязьма.