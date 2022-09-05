В Смоленске до 18 сентября перекроют улицу Докучаева. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

С 5 по 18 сентября ржу Смоленске будет прекращено движение транспорта на участке от дома 1 до дома 5 по улице Докучаева. Об этом сообщили в администрации города.

Прекращение движения связано с аварийным ремонтом магистральных теплосетей ПАО «Квадра».

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