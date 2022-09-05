45-летняя женщина пропала в лесу под Смоленском. Фото: ПСО «Сальвар».

4 сентября объявили поиски 45-летней Оксаны Лащенковой. Женщина ушла в лес в районе деревни Ясная Поляна 3 сентября и не вернулась.

По информации ПСО «Сальвар», пропавшая ростом 170 см, худощавого телосложения, с длинными тёмно-русыми с проседью волосами.

Любую известную информацию просят сообщить по телефонам: 8 (908) 289-26-99, 8 (4812) 63-63-33 или 102.

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