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Общество5 сентября 2022 5:49

Похолодание и кратковременные дожди ожидаются в Смоленской области 5 сентября

Столбики термометров опустятся до +9
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Похолодание и кратковременные дожди ожидаются в Смоленской области 5 сентября.

Похолодание и кратковременные дожди ожидаются в Смоленской области 5 сентября.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 5 сентября, смолян вновь ждёт похолодание. На территории региона будет облачно с прояснениями. По прогнозам синоптиков, возможны кратковременные дожди. Ветер подует cеверо-западный, северный, 7-12 м/с.

Температура воздуха по области: +9°C…+14°C.

В Смоленске: +11°C…+13°C.

Атмосферное давление 747 мм рт. столба, существенно меняться не будет.

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