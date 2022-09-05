Похолодание и кратковременные дожди ожидаются в Смоленской области 5 сентября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 5 сентября, смолян вновь ждёт похолодание. На территории региона будет облачно с прояснениями. По прогнозам синоптиков, возможны кратковременные дожди. Ветер подует cеверо-западный, северный, 7-12 м/с.

Температура воздуха по области: +9°C…+14°C.

В Смоленске: +11°C…+13°C.

Атмосферное давление 747 мм рт. столба, существенно меняться не будет.

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