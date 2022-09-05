Замначальника управления образования администрации Смоленска Наталья Сазонова ушла из жизни

Скончалась заместитель начальника управления образования и молодежной политики администрации Смоленска Наталья Николаевна Сазонова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Наталья Николаевна долгое время работала в сфере образования, проявляла самые лучшие профессиональные и человеческие качества – компетентность, отличное знание учебно-воспитательного процесса, понимание ответственности профессии педагога, открытость, доброжелательность, внимательность к учителям и школьникам.

– Мы запомним Наталью Николаевну как доброго, душевного, энергичного, отдающего работе все свои силы человека, светлая память о котором навсегда останется в сердцах ее коллег, – прокомментировали в мэрии.

Прощание с Натальей Сазоновой состоялось 4 сентября в Храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте».

Ранее «КП» писала, что смоленский журналист Алексей Гусинский ушёл из жизни. Мужчина три месяца находился в коме после ДТП с пьяным водителем.