Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 5 сентября: 196 человек выздоровели за сутки

131 376 жителей Смоленской области полностью справились с болезнью. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Смоленской области за прошедшие сутки официально подтверждено 110 новых случаев заражения коронавирусом.

Общее количество зараженных коронавирусом в регионе с начала пандемии достигло 137 706 человек, из них 131 376 полностью справились с болезнью.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Всего 3 101 случай с летальным исходом зафиксирован, за сутки ни один человек не скончался от Covid-19. По данным столичного Оперштаба, число госпитализированных за сутки – 2 жителя региона.

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