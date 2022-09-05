60-летний мужчина погиб в ночном пожаре в Сафоновском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Инцидент произошел около 02:40 ночи в деревне Максимово. О возгорании нежилого дома на улице Заречная сообщили местные жители.

К приезду пожарных здание было охвачено огнем полностью. Пламя ликвидировали, дом уничтожен. По информации регионального управления МЧС, при разборе сгоревших конструкций было найдено тело 60-летнего мужчины. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее «КП» писала, что 45-летняя женщина пропала в лесу под Смоленском. Добровольцы организовали поиски.