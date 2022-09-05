Движение автомобилей через железнодорожный переезд около станции Издешково в Смоленской области изменится

Фото: пресс-служба МЖД.

Движение автомобилей через железнодорожный переезд около станции Издешково в Смоленской области будет осуществляться по одной полосе на время ремонта 6-8 сентября, сообщает пресс-служба МЖД.

На железнодорожном переезде 290 км, расположенном в районе улицы Советской села Издешково в Смоленской области, продолжаются работы, направленные на обеспечение безопасности движения поездов и автомобилей. С 6 по 8 сентября с 8:00 до 17:00 железнодорожники уложат новое резинокордовое покрытие.

Обращаем внимание, что в указанный период проезд автотранспорта через переезд будет осуществляться в интервальном режиме по одной полосе. В качестве альтернативного маршрута можно воспользоваться объездом по автодороге 66К-12 (Старая Смоленская дорога).

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.