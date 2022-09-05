В Рудне мужчина жестоко убил знакомого в заброшенном здании. Фото: пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

В Рудне установили личность причастного к убийству 31-летнего местного жителя, который в августе 2022 года считался пропавшим без вести. Об исчезновении мужчины в полицию сообщил его брат.

Полицейские установили, что 12 августа житель Рудни на работе получил расчет и ушел вместе с одним из коллег. Проверив коллегу по базам данных, сотрудники полиции выяснили, что ранее судимый 31-летний мужчина находится в розыске за преступление, совершенное в другом регионе. Подозреваемого задержали в Химках Московской области.

Задержанный рассказал, что вместе с коллегой по работе решили отметить зарплату. В ходе разговора знакомый, узнав о криминальном прошлом собутыльника, сказал, что сообщит о его местонахождении в полицию. Тогда подозреваемый обманом заманил его в заброшенное здание, где задушил и спрятал тело под листом шифера. Сотрудники прибыли на место преступления и обнаружили тело пропавшего мужчины.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

По информации СУ СКР по Смоленской области, следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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