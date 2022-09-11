Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 11 сентября: «плюс» 362 новых случая заражения

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 362 заболевших. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 362 заболевших, госпитализировали 19 человек.

Об этом в воскресенье, 11 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. За сутки выздоровели 221 пациент.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в области выявили 139 194 случая коронавируса. Полностью выздоровели 132 812 пациентов, а число летальных исходов достигло 3 103.

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