Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 12 сентября: 67 человек заразились за сутки

За сутки Covid-19 подтвердили у 67 жителей региона. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Смоленской области общее число заболевших коронавирусом составляет 139 261 человек. Об этом сообщили в столичном оперштабе. За сутки Covid-19 подтвердили у 67 жителей региона.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Всего от заболевания вылечились 133 021 человек, в том числе 209 – выздоровели за сутки. Скончались от коронавируса в общей сложности 3 103 пациента, госпитализированы с осложнениями – 14 смолян.

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