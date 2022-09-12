Алексей Островский проинспектировал ремонт центральной улицы Велижа. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Во время рабочей поездки в Велижский район губернатор Алексей Островский оценил качество проведенных работ по ремонту дороги на улице Володарского в райцентре. На её ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выделено 93 миллиона рублей. Это одна из центральных улиц города, которая также является частью автодороги «Ольша-Велиж-Усвяты-Невель».

Как рассказал глава региона на своей странице в соцсетях, на участке протяженностью почти 3 километра было проведено фрезерование, укладка асфальтового покрытия, укрепление обочин, очистка водоотводных кюветов. В дополнение к этому здесь обустроили тротуары, пешеходные дорожки и съезды, установили новые дорожные знаки. Дорога уже введена в эксплуатацию. Разметку на пешеходных переходах выполнят горячим пластиком, чтобы повысить износостойкость. По словам руководителя профильного Департамента Дмитрия Васильевича Сулимова, у специалистов технадзора по качеству проведенного ремонта нет никаких замечаний. Гарантийные обязательства подрядчика на все выполненные работы составят 5 лет.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

С учетом того, что в 2022 году в Велижском районе за счет областных субсидий также ремонтируется значительное количество муниципальных дорог, губернатор дал указание главе района Галине Валиковой и профильным чиновникам региональной администрации держать на особом контроле сроки и качество выполнения дорожных работ, чтобы завершить их до наступления неблагоприятных погодных условий.

Читай также:

В Смоленской области на участке автодороги Р-120 вводят реверсивное движение. Ограничение будет действовать в течение двух лет.