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Здоровье13 сентября 2022 8:29

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 13 сентября: 264 человека выздоровели за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 13 сентября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 52 новых заражённых коронавирусом.

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 52 новых заражённых коронавирусом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 52 новых заражённых коронавирусом. Ни одного случая с летальным исходом не зафиксировано. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

29 смолян госпитализировали в медучреждения с подтверждённым COVID-19. 264 жителей региона успешно прошли курс лечения. Всего за время пандемии в области заболели 139 313 человек, умерли - 3 103.

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