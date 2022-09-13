Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 13 сентября: 264 человека выздоровели за сутки

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 52 новых заражённых коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 52 новых заражённых коронавирусом. Ни одного случая с летальным исходом не зафиксировано. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

29 смолян госпитализировали в медучреждения с подтверждённым COVID-19. 264 жителей региона успешно прошли курс лечения. Всего за время пандемии в области заболели 139 313 человек, умерли - 3 103.

Читай также:

Вирус боли: когда коронавирус уходит, приходит постковид. Иммунолог Ольга Радаева назвала физические упражнения способом побороть последствия коронавируса.