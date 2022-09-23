Патриотическая акция «Своих не бросаем» состоится в Смоленске 23 сентября. Фото: пресс-служба администрации города.

23 сентября в 12:00 на Владимирской набережной в Смоленске состоится патриотическая акция «Своих не бросаем». В Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также Запорожской и Херсонской областях 23-27 сентября пройдут референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Инициатива получила широкую общественную поддержку.

Акция «Своих не бросаем» пройдёт в поддержку свободного волеизъявления жителей Донбасса. В ней примут участие представители профсоюзов, общественных и ветеранских организаций, региональных отделений политических партий. Организаторы митинга подчеркивают, что судьба Донбасса, судьба освобожденных территорий быть вместе с Россией, быть ее неотъемлемой частью.

Ранее «КП» писала, что Алексей Островский подписал Указ о частичной мобилизации в Смоленской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.