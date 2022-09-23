Из Смоленска отправили гумпомощь в пункты временного размещения беженцев на Белгородчине

Фото: smolensk.er.ru.

Почти три тонны муки, полтонны тушенки, а также крупы, вода и детское питание – смоленские единороссы собрали продукты первой необходимости. Уже сегодня машина отправилась из областного центра в сторону Белгорода, а потом – еще дальше, к границе с Харьковской областью.

«Сейчас там размещен палаточный лагерь, где смогли найти приют тысячи людей – женщины, дети, пенсионеры. Они бежали от фашистской власти, боясь репрессий. И наш долг – посильно их поддержать», - рассказал депутат облдумы, руководитель регионального исполкома «Единой России» Артем Малащенков, который лично бывал на харьковской земле во время волонтерской миссии партии.

Фото: smolensk.er.ru.

Свой вклад в сбор гуманитарного груза внесли все районы Смоленщины – сбор организовали местные отделения партии.

«Мы сегодня отправляем порядка пяти тонн продуктов. И в этом важном и добром деле мы не одни. Вся страна сегодня поддерживает, каждый помогает, чем может. Гуманитарная миссия партии объединила тысячи неравнодушных россиян, которые понимают, что мы должны поддержать наших людей, наш родной русский мир. Работу будем продолжат - эта акция не первая и далеко не последняя», - заявил секретарь реготделения «Единой России» Игорь Ляхов.

Напомним, на базе региональной общественной приемной партии с конца февраля идет сбор гумпомощи для жителей ЛДНР и освобожденных территорий, вынужденных переселенцев. Благодаря общим усилиям удалось собрать и передать порядка 20 тонн продуктов и вещей первой необходимости.