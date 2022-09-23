В Смоленской области начали ремонт «Обхода Велижа». Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

Подрядная организация из Витебска выполняет ремонт участка автомобильной дороги «Обход г.Велижа» протяжённостью более 4 км. Эта дорога входит в опорную сеть Смоленской области и позволяет пустить грузовой транспорт, следующий по автодороге Ольша-Велиж-Усвяты-Невель, в обход Велижа.

По информации профильного департамента здесь уже выполнено фрезерование старого покрытия и устройство выравнивающего слоя асфальта. В настоящее время проводятся работы по устройству верхнего слоя асфальта. Кроме того, на объекте будет выполнено укрепление обочин и замена средств обустройства автомобильной дороги.

Ранее в Велижском районе в рамках реализации нацпроекта был выполнен ремонт участков автомобильных дорог Велиж-Сеньково-граница с Республикой Беларусь (протяженность участка ремонта 12,6 км) и «Ольша-Велиж-Усвяты-Невель»-ул. Володарского-Невельское шоссе (2,7 км).

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