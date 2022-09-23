В Духовщине 53-летний мужчина погиб в пожаре рано утром. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В пятницу, 13 сентября, в 4:15 поступило сообщение о возгорании на улице Козлова в Духовщине. На место вызова оперативно выехали спасатели. Выяснилось, что пожар произошёл в одном из жилых домов.

Пламя уничтожило кровлю и веранду, повредило стены и потолок по всей площади.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, при проливке и разборе сгоревших конструкций обнаружено тело мужчины 1969 года рождения. Причину и ущерб предстоит выяснить специалистам.

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