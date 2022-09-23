Новое граффити появилось на стене общежития драмтеатра в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

На стене драмтеатра имени Грибоедова появилось новое граффити. В голосовании за эскиз будущего срит-арта приняли участие 8087 смолян. Победил вариант «Музы покровительницы театра – Талия и Мельпомена, олицетворяющие комедию и трагедию». Ему отдали свой голос 5009 человек, то есть 62% проголосовавших.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, над граффити работали участники фестиваля «Дизайн прежде всего», который прошел в областном центре 10 сентября на улице Маяковского.

По просьбам смолян художники внесли в проект изменения и сделали надписи граффити на русском языке. Теперь картину дополняет метафоричная фраза, проводящая параллель между человеческой жизнью и игрой актёра: «Весь мир театр».

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