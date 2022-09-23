Модернизированное производство по сборке пути открылось на станции Вязьма-Брянская в Смоленской области

Фото: ОАО «РЖД».

На станции Вязьма-Брянская в Смоленской области открылась первая в России автоматизированная линия по сборке рельсошпальной решетки со всеми видами скреплений. Она основана на отечественной разработке Хабаровского центра Проектно-конструкторского бюро по инфраструктуре – филиала ОАО «РЖД». Новая технологическая линия позволит нарастить выпуск продукции вдвое – с 500 до 1000 погонных метров в день.

- Процесс сборки путевой решетки – неотъемлемая часть обновления пути. Ежегодно на полигоне Московской железной дороги проводится ремонтно-путевая кампания, в ходе которой только в этом году будет обновлено более 300 км пути. Внедрение новых технологий будет способствовать повышению производительности труда и качества выполняемых ремонтных работ, - отметил начальник МЖД Валерий Танаев.

Фото: ОАО «РЖД».

Новая линия расположена на территории имеющего подъездные пути железнодорожного предприятия, что упрощает доставку материалов и вывоз готовой продукции. Сборка решетки осуществляется в специально оборудованном цехе на автоматизированной линии, которая выполняет полный цикл работ. Сначала на линию подаются шпалы, осуществляется их раскладка, затем ни них укладываются рельсы и осуществляется скрепление. Весь процесс сборки автоматизирован и управляется оператором при помощи программного оборудования. В ходе модернизации были существенно улучшены условия труда работников предприятия. Помимо установки новой линии проведен ремонт помещений.

Для работы на новой линии сотрудники предприятия прошли дополнительное обучение.

Готовые звенья рельсошпальной решетки грузятся на платформы и доставляются к месту проведения укладки пути на полигоне Московской железной дороги.