Патриотическая акция «Своих не бросаем» состоялась в Смоленске

Фото: Смоленский городской Совет.

С 23-27 сентября проводятся референдумы о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей.

Мероприятие поддержали представители профсоюзов, общественных и ветеранских организаций, региональных отделений политических партий. На набережную вместе с сотнями смолян вышли и депутаты горсовета.

Фото: Смоленский городской Совет.

«Когда беженцы узнали о том, что сейчас есть возможность проголосовать на референдуме, который может решить вопрос об их будущем, слёзы текли ручьём. Невозможно было без эмоций смотреть на них… Мы всегда один народ – были, есть и будем! Это наши исконно русские земли, которые хотят вернуться в Россию. Мы никогда не разделялись – нас искусственно разделили. Мы готовы помочь этим людям. Я понимаю, о чём говорю. Я мать, учитель, у меня сын, который пойдёт защищать страну, мои бывшие ученики пойдут защищать страну. И я уверена, что наши сыновья, дочери воспитаны правильно и что поколение наших детей, на долю которых выпала эта сложная ситуация, достойны своих дедов, прадедов, прапрадедов. Важно, что сейчас, даже здесь, в наших с вами рядах, есть те, кто спекулирует на этом, готовит очередные фейки, которые мы обязательно развенчаем! Хребет фашизму сломали наши деды, но эти метастазы, которые сегодня ползут, сломают, уничтожат, выжгут наши дети и внуки. Ура, Россия!», - сказала с трибуны депутат Смоленского городского Совета, Глава регионального исполкома ОНФ в Смоленской области Наталия Семенцова.

Граждане ЛНР, ДНР, а также граждане Украины с местом жительства в Херсонской и Запорожской областях смогут принять участие в референдумах с 23 сентября по 26 сентября 2022 года с 10:00 до 18:00 часов по местному времени, 27 сентября 2022 года – с 10.00 до 16.00 по местному времени по адресу: Смоленск, улица Черняховского, дом 29 (дворец спорта «Юбилейный»).

Фото: Смоленский городской Совет.

В период с 23 сентября по 26 сентября в Смоленской области также будет применяться форма выездного голосования для участников референдумов, которые не имеют возможности прибыть в помещение для голосования.

Всю необходимую информацию о возможности принять участие в референдумах (в том числе вне помещения для голосования) на территории Смоленской области можно узнать по телефону горячей линии 8(4812)229-700.