Спикер городского парламента поздравил с 79-й годовщиной освобождения Смоленска от фашистских захватчиков

Фото предоставлено пресс-службой Смоленского городского Совета.

Спикер городского парламента Анатолий Овсянкин поздравил жителей региона с 79-й годовщиной освобождения Смоленска от фашистских захватчиков и днем рождения областного центра.

– Нам повезло жить в одном из старейших и красивейших областных центров России, в котором веками хранится история и который имеет удивительное свойство становиться родным по духу, навсегда оставаться в сердце, – отметил Анатолий Овсянкин. – На всех этапах летописи города смолян характеризовала сплочённость, мужество, стойкость, любовь к Родине и взаимопомощь – на этих безусловных качествах стоит город-герой Смоленск. Древний, развивающийся, культурный, многогранный, он «восславлен крепостью», восславлен и гордится людьми, которых взрастил и сделал сильнее!

Председатель городского Совета выразил огромную благодарность "нашим бесстрашным дедам и прадедам за то, что 79 лет назад город был освобождён, за героический подвиг народа и единство в борьбе за мир и справедливость". И отметил, что объединённые силой памяти, мы сквозь десятилетия ощущаем незримую связь с нашими Героями, защитниками Отечества, истинными патриотами.

– Будущее Смоленска по-прежнему во многом зависит от бережного отношения и поддержки жителей. Успехи нашей талантливой молодёжи, трудолюбие и профессионализм смолян – залог укрепления производства, развития инфраструктуры, дальнейшего внедрения новых технологий во всех сферах деятельности. Пусть год от года столица региона становится комфортнее и привлекательнее, пусть в Смоленске хотят оставаться дети и внуки, находя хорошие условия работы и жизни", – пожелал Анатолий Овсянкин.