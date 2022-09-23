Реконструкция водружения Знамени Победы состоится в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Акция пройдет 25 сентября в 18:00 в рамках мероприятий, посвященных 79-й годовщине освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Флаг развеят над бывшей гостиницей «Смоленск», ныне зданием Арбитражного суда Смоленской области

ВПО информации пресс-службы городской администрации, в реконструкции примут участие представители военно-исторического клуба «Смоленский рубеж» и исторического театра «Порубежье». Присутствующие увидят образцы военной техники, вооружения и военной формы времен Великой Отечественной войны, а также пиротехнические спецэффекты.

С 17:00 начнут работать площадки, где в рамках акции «Нашим Zащитникам» можно будет написать письма военнослужающим, принимающим участие в специальной военной операции на Украине, передать небольшие подарки, а также записать видеообращение. Площадки будут расположены у памятника А.Т. Твардовскому и его литературному герою Василию Теркину.

В связи с проведением мероприятия 25 сентября будет ограничено движение транспорта по улицам Глинка и Большая Советская.

Ранее «КП» писала, что патриотическая акция «Своих не бросаем» состоится в Смоленске 23 сентября. Митинг пройдёт в поддержу решения жителей Донбасса войти в состав РФ.