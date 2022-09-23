В Смоленске «Квадра» проверит исправность теплосетей с помощью красителя. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

24 сентября сотрудники Смоленского филиала «Квадры» проверят теплосети с помощью ярко-зеленого красителя флуоресцеина. Как сообщили в пресс-службе компании, краситель поможет определить места с неисправностями в системе централизованного теплоснабжения, в том числе на теплосетях и теплопунктах МУП «Смоленсктеплосеть», а также внутренних системах отопления жилых домов, которые обслуживают управляющие компании.

При исправной работе оборудования попадание окрашенного теплоносителя в трубы горячего водоснабжения квартир жителей исключено.

В компании отмечают, что флуоресцеин абсолютно безвреден для организма и широко применяется для определения утечки воды в теплосетях и водоводах, в том числе питьевых.

В случае обнаружения окрашенной в ярко-зеленый цвет воды сообщите об этом в диспетчерские службы Смоленского филиала ПАО «Квадра» (тел. 27-02-40), МУП «Смоленсктеплосеть» (тел. 20-80-20) и управляющих компаний в круглосуточном режиме. Также сообщить об этом можно в официальной группе Смоленской генерации в соцсети (https://vk.com/smolensk_quadra).

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