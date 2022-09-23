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Общество23 сентября 2022 14:00

В Смоленске на три дня ограничат движение транспорта по улице Коммунистической

«Жилищник» отремонтирует фасад дома №5
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске на три дня ограничат движение транспорта по улице Коммунистической. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В Смоленске на три дня ограничат движение транспорта по улице Коммунистической. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

Во время проведения ремонта фасада дома № 5 по улице Коммунистической будет ограничено движение транспортных средств. Работы пройдут в период с 28 по 30 сентября.

По информации администрации города, движение будет ограничено с 8:00 до 16:00.

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