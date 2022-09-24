Первый в регионе «Фермерский островок» открылся в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В Смоленске при поддержке Корпорации МСП (КМСП) открылся первый в регионе «Фермерский островок», где можно приобрести товары местных фермеров и малых производителей. Он расположен в одном из супермаркетов крупной торговой сети на улице Петра Алексеева.

Как сообщили в пресс-службе института развития, в ассортименте: мясо, фермерские колбасные изделия и полуфабрикаты ручной лепки (котлеты, пельмени, голубцы, фарш и другое) широкий перечень молочной, хлебобулочной продукции и сыров, а также натуральное молоко высокой жирности.

Проект реализуется при поддержке областного департамента промышленности и торговли, департамента по сельскому хозяйству и продовольствию и Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации.

– Поручил оказать поддержку в реализации данной инициативы Корпорации МСП. Считаю, что «Фермерский островок» для небольших хозяйств станет подспорьем в бизнесе, а для горожан – возможностью не от случая к случаю, а постоянно иметь доступ к полюбившимся продуктам. Верю в успех этого проекта и рассчитываю на его дальнейшее развитие на благо смолян и Смоленщины, — отметил губернатор Алексей Островский.

Чтобы стать поставщиком «Фермерского островка» производителям необходимо оставить заявку на Цифровой платформе МСП.РФ в разделе "Промышленная кооперация и сбыт".

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