68-летнего мужчину госпитализировали после ночного пожара в Рославле. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Около 12 часов ночи в пятницу, 23 сентября, на улице Парижской Коммуны произошёл пожар.

Хозяйка частного жилого дома увидела в окно, что веранду и кровлю соседнего дома охватило пламя. Женщина позвонила в пожарную охрану.

Спасатели прибыли к месту происшествия и вошли в задымлённый дом. У выхода лежал мужчина, он из последних сил пытался выбраться из охваченного огнём жилища.

Спасатели вынесли его на улицу и передали прибывшим медикам. На помощь в ликвидации пожара запросили пожарный расчёт исправительной колонии. Искры могли перекинуться на постройки на соседних участках.

К трём часам ночи удалось полностью ликвидировать пожара. По информации пресс-службы регионального управления МЧС, в результате случившегося огонь уничтожил кровлю полностью, деревянный дом выгорел изнутри по всей площади.

68-летнего хозяина дома госпитализировали в больницу с многочисленными ожогами 2 и 3 степени левой части тела.

Сейчас специалисты работают над установлением точной причины произошедшего. Одна из рассматриваемых версий — электротехническая.

Ранее «КП» писала, что в Духовщине 53-летний мужчина погиб в пожаре рано утром. Причину возгорания устанавливают специалисты.