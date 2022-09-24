Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 24 сентября: 305 новых случаев заражения

За минувшие сутки в Смоленской области официально подтвердились 305 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Смоленской области официально подтвердились 305 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб. Общее число зафиксированных в регионе случаев – 142 352.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Выздоровели за сутки 246 смолян, всего 135 168 человек успешно справились с болезнью с начала пандемии. Госпитализировали с осложнениями 25 жителей региона. Число погибших составляет 3 103.

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