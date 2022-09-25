В Сафонове автомобиль «ВАЗ» сгорел во время ремонта. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Автопожар произошел в пятницу, 23 сентября, на улице Заозерной. Недалеко от гаражей молодые люди ремонтировали старый автомобиль ВАЗ-21099. По какой-то причине в машине произошло возгорание.

Парни начали засыпать огонь песком, а очевидцы произошедшего вызвали пожарных. Прибывшие на место спасатели потушили огонь.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, автомобиль сгорел полностью. Возможная причина пожара – техническая неисправность автомобиля.

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