В Смоленске ограничат движение по пяти улицам. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

С 10:30 до 14:00 в воскресенье, 25 сентября, в центре города ограничат движение транспорта.

Ограничение коснется:

– улицы Коммунистической (от улицы Глинки до улицы Октябрьской Революции);

– улицы Коненкова (от площади Ленина до улицы Пржевальского);

– улицы Глинки (от улицы Коммунистической до улицы Пржевальского);

– по Площади Ленина.

Как сообщает пресс-служба администрации города, ограничение связано с обеспечением безопасности дорожного движения при проведении открытого чемпионата первенства Смоленска по парковому ориентированию «Крепостная стена-2022», посвященного Дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков.

Также будет ограничено движение транспорта по двум улицам:

– по улице Глинки (вдоль дома 11, здание Арбитражного суда Смоленской области) – с 9.00 до 20.00;

– по улице Большая Советская (от дома 30/11 до подземного пешеходного перехода.

Ограничение связано проведением реконструкции водружения Знамени Победы в рамках празднования 79-й годовщины освобождения Смоленска от фашистских захватчиков.

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