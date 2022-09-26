Железнодорожники провели урок безопасности для детей на вокзале Смоленска

Фото: пресс-служба МЖД.

На перроне вокзала Смоленск сотрудники Московской железной дороги и транспортной полиции провели урок безопасности для вернувшихся из лагеря «Артек» после отдыха детей. Железнодорожники напомнили ребятам правила поведения на объектах железнодорожного транспорта, раздали тематические брошюры, памятки и сувениры.

Фото: пресс-служба МЖД.

Мероприятие организовано в рамках акции «Правила моей безопасности на железной дороге», которая проходит на МЖД с 1 по 30 сентября.

Московская железная дорога призывает родителей и педагогов постоянно проводить с детьми разъяснительные беседы о правилах безопасного нахождения на объектах железнодорожного транспорта.

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