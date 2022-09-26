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Общество26 сентября 2022 5:02

Кратковременные дожди ожидаются в Смоленской области 26 сентября

Скорость ветра будет достигать 9 м/с
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Кратковременные дожди ожидаются в Смоленской области 26 сентября.

Кратковременные дожди ожидаются в Смоленской области 26 сентября.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Утром в отдельных районах туман. Ветер подует западный, юго-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха по области: +9°C…+14°C.

В Смоленске: +11°C…+13°C.

Атмосферное давление 734 мм рт. столба, будет слабо расти.

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